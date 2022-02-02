Исторический мост разберут из-за яхты миллиардера Джеффа Безоса

Гигантская яхта Безоса стоимостью 485 миллионов долларов слишком велика и не может пройти под мостом Koningshaven, который был построен в 1878 году и восстановлен после бомбардировки нацистами в 1940 году во время Второй мировой войны.

Центральную часть моста Koningshaven в Роттердаме разберут, чтобы яхта основателя Amazon Джеффа Безоса за 485 миллионов долларов смогла пройти к океану, передает Тhe Guardian.

Верфь, строящая трехмачтовый гигант в Альблассердаме, недалеко от Роттердама, попросила местный совет убрать центральную часть моста, чтобы 40-метровая яхта Безоса, высота которой составляет 127 метров, смогла пройти к океану.

Решение разобрать строение возмутило некоторых жителей Нидерландов, поскольку после капитального ремонта в 2017 году местный совет пообещал, что никогда больше не будет разбирать мост, известный в Роттердаме как De Hef.

В мэрии пообещали, что после мост будет восстановлен.