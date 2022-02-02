В Баку малолетнего оставили за запертыми дверьми: на зов мальчика из балкона отреагировала полиция видео
В Баку запертый дома малолетний ребенок плакал на балконе квартиры на 16-м этаже жилого здания и звал маму на помощь, крича: «Мама, пожалуйста, ответь на мой звонок».
Инцидент произошел в Ясамальском районе Баку по адресу: ул. Асада Ахмедова,18.
Отмечается, что мать мальчика заперла его одного дома на несколько часов и ушла. Возмущенные ее поступком соседи засняли ребенка на видеокамеру. Женщина вернулась домой около 23:00.
На передаче Problem телеканала Real TV подготовлен сюжет в связи с этим фактом. Сотрудники передачи обратились в МВД и Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, после чего структуры приступили к расследованию данного инцидента.
Была установлена личность матери ребенка, она была вызвана в 29-е отделение полиции Ясамальского РУП, где у нее взяли объяснительную.