В Баку запертый дома малолетний ребенок плакал на балконе квартиры на 16-м этаже жилого здания и звал маму на помощь, крича: «Мама, пожалуйста, ответь на мой звонок».

Инцидент произошел в Ясамальском районе Баку по адресу: ул. Асада Ахмедова,18.

Отмечается, что мать мальчика заперла его одного дома на несколько часов и ушла. Возмущенные ее поступком соседи засняли ребенка на видеокамеру. Женщина вернулась домой около 23:00.