Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с переговорами России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны провели телефонный разговор в третий раз за неделю. Разговор состоялся по инициативе Парижа.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. В Кремле добавили, что собеседники обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского Союза.