Александр Караваев, автор haqqin.az 00:37

Накануне в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев было подписано соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Турцией и Украиной. Это наиболее важная часть экономического блока визита, включающего также соглашения о взаимных инвестициях и производственной кооперации. Какую роль занимает и будет занимать Турция после появления нового режима торговли?

Нужно понимать, что ЗСТ с Турцией, разрабатывалось правительствами двух стран с 2016 года, его можно назвать вторым по объему соглашением Украины о ЗСТ, после расширенной зоны свободной торговли с Евросоюзом (соглашение DCFTA), вступившее в силу 1 января 2016 года. В рамках документа ЕС в одностороннем порядке отменил ввозные пошлины на 97% позиций украинского экспорта в Европу промтоваров и продукции сельского хозяйства. Украинские власти и бизнес провели работу по изменению и приведению технических регламентов, процедур, санитарных и фитосанитарных процедур в соответствие с европейскими, благодаря чему украинские товары и аграрная продукция больше не нуждаются в дополнительной сертификации в ЕС. Также были введены правила ЕС в сфере государственных закупок. С 2014 года структуры Евросоюза выделили на поддержку реформ более 17 млрд евро в виде грантов и кредитов. В свое время, более основательное экономическое сближение с ЕС осуществила Турция, создав режим Таможенного союза, вступившего в силу 31 декабря 1995 года. Это позволило Турции нарастить промышленный потенциал, учитывая, что основой турецкого экспорта была промышленная и промтоварная продукция. В целом, в конце 1980-х и в течении 1990-х годов Турция по сути играла для Европы ту же роль, которую в последующие годы взял на себя Китай.

Теперь, спустя двадцать лет, евразийская экономическая архитектура разительно изменилась. Украина стала аграрно-продовольственной и трудовой базой для промышленной части Евросоюза. Россия сохраняет за собой значительную часть сырьевых поставок (в режиме реэкспорта из ЕС) и объемный рынок трудовой миграции. А Турция потенциально может встать в ряд основных покупателей зерна и масличных культур, а также начать экспорт ряда промышленных технологий, включая военные. В этом смысле уже по другому выглядят переговоры Баку об аренде пахотных украинских земель – возможны совместные трехсторонние холдинги. Украинское правительство анонсировало, что в рамках ЗСТ будет произведено обнуление пошлин на 10337 товарных позиций, или 95% всех товаров на экспорт. Еще на 1347 позиций будут существовать товарные квоты или уменьшение пошлин. Выиграют украинские металлурги, аграрии, и птицеводческие холдинги. Между ЕС и КНР Если посмотреть на фактические цифры текущего торгового оборота Украины, то он направлен на два экономических макрорегиона – ЕС и КНР. По итогам трех кварталов 2021 года товарооборот Украины и Китая достигает $13,9 млрд. При этом ЗСТ Украины и Китая так и не было разработано до конца. И здесь открывается важный момент стратегического планирования. Если бы Украина смогла привлечь серьезные инвестиции в изменение своего экспорта, создания продуктов высокой степени переработки, то и отдача от соглашений ЗСТ с первыми экономиками мира была бы более существенной, и стала бы гарантией поддержки товаропроизводителей. А на сегодняшний день, основная часть украинского экспорта – аграрно-сырьевая. Это конечно устраивает тот же ЕС. Европейское направление обгоняет китайское в сумме двух стран: товарооборот с Польшей ($8,05 млрд), с Германией ($8,04 млрд). В целом, 43,5% внешнего оборота Украины приходится на европейские страны. Россия, которая в 2018 году была лидером товарооборота с Украиной, в 2019 и 2020 годах опустилась на второе место, а сейчас находится на четвертой позиции с долей в 7,1%, или $7,35 млрд. Турецкое направление как рак раз находится следом за российским в украинской торговле (около $7 млрд), и возможно обгонит в ближайшее время. Однако российское направление украинской торговли и орбита ЕАЭС – сложившийся исторический фактор: к примеру, до сих пор в России есть необходимость в украинских цельнокатаных колесах для платформ вагонов и роликах для металлургического проката. Поэтому находясь в стадии острого размежевания пространств между Европой и ЕАЭС, нужно задуматься над тем, как эти барьеры будут нивелированы в будущем.