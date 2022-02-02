Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию
Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Шушинская декларация, которую обсуждала комиссия по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа, была высоко оценена и представлена в парламент как необходимый исторический документ.
За законопроект проголосовали 266 депутатов, против – 11.
Отметим, что Декларация была подписана в Шуше 15 июня 2021 года.
Документ подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.