Госдеп пригрозил китайским компаниям за смягчение санкций против России

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что у США есть инструменты для «воздействия» на компании Китая, если те попытаются смягчить эффект санкций против России, сообщает gazeta.ru.

По словам Прайса, США готовы применить эти инструменты, если заметят, что «компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США в части экспортного контроля, помочь [России] избежать их или обойти их».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.