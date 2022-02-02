Названы самые здоровые города мира топ-20

Сервис Money.co.uk подготовил новый рейтинг «лучших» – в него вошли самые здоровые города мира.

Исследование проводят во второй раз. Цель – оценить, как власти заботятся о жителях и путешественниках. Для его подготовки специалисты изучают семь факторов: уровень загрязнения, здравоохранение, безопасность, уровень преступности, количество солнечных часов, ожидаемая продолжительность жизни и количество жителей с проблемой избыточного веса. По результатам составляют рейтинг.

В этом году в первую "десятку" вошли:

- Валенсия (Испания)

- Мадрид (Испания)

- Канберра (Австралия)

- Лиссабон (Португалия)

- Токио (Япония)

- Цюрих (Швейцария)

- Вена (Австрия)

- Чиангмай (Таиланд)

- Аделаида (Австралия)

- Любляна (Словения)