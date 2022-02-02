Названы самые здоровые города мира топ-20
Сервис Money.co.uk подготовил новый рейтинг «лучших» – в него вошли самые здоровые города мира.
Исследование проводят во второй раз. Цель – оценить, как власти заботятся о жителях и путешественниках. Для его подготовки специалисты изучают семь факторов: уровень загрязнения, здравоохранение, безопасность, уровень преступности, количество солнечных часов, ожидаемая продолжительность жизни и количество жителей с проблемой избыточного веса. По результатам составляют рейтинг.
В этом году в первую "десятку" вошли:
- Валенсия (Испания)
- Мадрид (Испания)
- Канберра (Австралия)
- Лиссабон (Португалия)
- Токио (Япония)
- Цюрих (Швейцария)
- Вена (Австрия)
- Чиангмай (Таиланд)
- Аделаида (Австралия)
- Любляна (Словения)