Айдын Керимов, автор haqqin.az 04:54

Несколько дней назад haqqin.az уже писал о сотруднике ООН Армене Григоряне, который использовал статус этой международной организации для оскорбительных националистических выпадов в адрес Азербайджана и пропаганды сепаратизма и реваншистских настроений в некоторых политических кругах Армении. Объяснений от коллег из ООН, почему упомянутый Григорян не только не был наказан за грубое нарушение профессиональной этики, но даже получил повышение по службе, мы пока не дождались. И, по-видимому, вряд ли дождемся, поскольку сам принцип подбора сотрудников в Программу Развития (ПР) Организации Объединенных Наций очень напоминает формирование Центра армянской диаспоры при ООН. Судите сами.

В Управлении кадров штаб-квартиры ПР ООН работает некая Мери Тавукян. Эта дама известна тем, что, посетив несколько лет назад территорию Азербайджана, которую в Армении с удручающим упорством, словно мантру, продолжают именовать «Арцахом», эмоционально поделилась впечатлениями о поездке и предложила пользователям соцсетей свой вариант герба самопровозглашенного сепаратистского образования в виде похожей на доисторический птеродактиль птицы, одно крыло которой представляло крылом флаг Армении, а второе – «Арцаха». Такая вот патриотическая зоология под эгидой ООН! Еще одна армянская дама по имени Наринэ Саакян, представляющая ПР ООН в Туркменистане, в тех же соцсетях горячо поддержала пост бывшего армянского омбудсмена Тонояна, провозгласившего: «Единство Армении, Арцаха и диаспоры! Спасибо, Франция!»