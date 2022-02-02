Кадровые изменения в Минздраве: три новых заместителя министра

Распоряжениями президента Азербайджана от 3 февраля 2022 года от занимаемых должностей освобождены заместители министра здравоохранения Нигяр Алиева, Эльсевер Агаев, Рагим Алиев и Виктор Гасымов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Другими распоряжениями президента Азербайджана назначены три новых заместителя министра здравоохранения. Так, заместителями министра здравоохранения назначены Ильгар Гасымов, Надир Зейналов и Расим Исмаилов.