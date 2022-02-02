Самые желанные подарки на День влюбленных топ-10

Мы в преддверии Дня влюбленных, который с особым волнением, воодушевлением и нетерпением ждут во всем мире. Ведь эта дата – отличный повод провести время с любимым человеком в романтической обстановке, усилить его сердцебиение приятными словами, а главное, навсегда запечатлеть этот день в его памяти при помощи особенного подарока.

Если вы ищете подарок, который придется по душе и будет напоминать о вас, продолжайте читать статью. «Kontakt» прольет свет на этот путь своими лучшими рекомендациями.

1. Услышьте голос любви - С правильными наушниками музыка станет для вас мостом. При каждом разговоре независимо от расстояния вы сможете даже слышать шаги любимого. Наушники Xiaomi Redmi Airdots 3 могут стать хорошим выбором. Они представлены в синих и белых цветах, а также могут работать до семи часов. Пусть музыка говорит за вас. 

2. Получайте удовольствие от бесед - Ни для кого не секрет, что iPhone занимает особое место среди желанных подарков. Модели iPhone 11 с широким экраном, длительным временем автономной работы можно приобрести за разумную цену. Этот смартфон станет хорошим выбором как для вас, так и для вашего возлюбленного. Дополните романтическую атмосферу дня с iPhone 11.

3. Сделайте каждый момент незабываемым - Безусловно, лучший подарок для любимого – это время, которое вы уделяете ему. Часы Apple Watch 7 могут стать хорошо продуманным подарком. Они будут напоминать любимому часы ваших встреч, а с помощью многофункциональности позаботится о его здоровье. Ощутите совместно пульс жизни!

4. Запечатлейте совместные моменты - Несмотря на глобальную цифровизацию, распечатанные фотографии не теряют своей актуальности. Фотоаппарат мгновенной печати Instax Mini 11 позволит вам мгновенно запечатлеть момент и распечатать. Благодаря вертикальной и горизонтальной съемке, функции «селфи» и интенсивности цвета, вы получите фотографии высокого качества. Отметим, что фотоаппарат представлен в различных цветовых вариантах. 

5. Пусть ритмы любви сопровождают вас повсюду - Иногда громкость смартфонов бывает недостаточной для прослушивания музыки. Именно поэтому вы можете подарить любимому человеку портативную акустику JBL Charge 5, которую он сможет взять с собой в любую точку мира. Благодаря долгой автономной работе, этот подарок сохранит гармонию любви во время ваших путешествий. Как говорят в народе: «Музыка проигрывает только любви. Но любовь — это тоже музыка».

6. Добавьте веселья в отношения - В последние годы, когда речь заходит о развлечениях, электросамокат - одно из первых, что приходит на ум. Электросамокат Xiaomi Mi может стать хорошим подарком для тех, кто ценит как спортивный, так и классический стиль. Ваша вторая половинка может взять его с собой куда угодно, легко сложив. Этот электросамокат имеет 3 скоростных режима. В режиме «Пешеход» скорость самоката достигает 5 км/ч, в режиме «Стандарт» - 15 км/ч, а в режиме «Спорт» - 20 км/ч. Любителям скорости точно понравится данный подарок.

7. Оставайся всегда красивой в глазах возлюбленного В холодные зимние дни фен Dyson развеет волосы твоей возлюбленной словно весенний ветерок. С помощью фена с 4 насадками вы сможете ухаживать за волосами даже на самой низкой температуре. Какой даме не понравится такой подарок? 

8. Подари ему уход за лицом - Выглядеть ухоженно и опрятно – важно не только для женщин, но и для мужчин. Вы можете выразить свою любовь и внимание своему «принцу на белом коне», подарив ему то, что он будет часто использовать. Электробритва Braun станет хорошим выбором как для сухого, так и для влажного бритья. Его кожа будет оставаться чистой и гладкой, а сердце – с вами.

9. Облегчите жизнь ей и себе Конечно, в настоящей любви каждое доброе слово – это большой подарок. Однако и робот-пылесос Xiaomi, который сможет облегчить повседневную жизнь, станет неплохим подарком. Пылесос, работающий на минимальной громкости, не нарушит ваш комфорт. Таким образом, она сможет уделять больше времени себе и вам.

10. Берегите тепло ваших чувств Даже при холодной погоде вы сможете сохранить теплоту ваших чувств. Для этого есть электрическое двуспальное одеяло Microfiber. Это одеяло добавит мягкости атмосфере, пока вы будете сидеть перед телевизором и пить чай. Подарите любимому человеку мягкость.

В сети Kontakt вы найдете подарок, соответствующий вашему вкусу и бюджету из 30.000 видов продукции.

Подробную информацию можно получить на официальных страницах сети и на сайте kontakt.az, а также обратившись по номеру *6060. Ближайший магазин сети можете найти здесь.