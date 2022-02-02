Если вы ищете подарок, который придется по душе и будет напоминать о вас, продолжайте читать статью. «Kontakt» прольет свет на этот путь своими лучшими рекомендациями.

Мы в преддверии Дня влюбленных, который с особым волнением, воодушевлением и нетерпением ждут во всем мире. Ведь эта дата – отличный повод провести время с любимым человеком в романтической обстановке, усилить его сердцебиение приятными словами, а главное, навсегда запечатлеть этот день в его памяти при помощи особенного подарока.

1. Услышьте голос любви - С правильными наушниками музыка станет для вас мостом. При каждом разговоре независимо от расстояния вы сможете даже слышать шаги любимого. Наушники Xiaomi Redmi Airdots 3 могут стать хорошим выбором. Они представлены в синих и белых цветах, а также могут работать до семи часов. Пусть музыка говорит за вас.

2. Получайте удовольствие от бесед - Ни для кого не секрет, что iPhone занимает особое место среди желанных подарков. Модели iPhone 11 с широким экраном, длительным временем автономной работы можно приобрести за разумную цену. Этот смартфон станет хорошим выбором как для вас, так и для вашего возлюбленного. Дополните романтическую атмосферу дня с iPhone 11.

3. Сделайте каждый момент незабываемым - Безусловно, лучший подарок для любимого – это время, которое вы уделяете ему. Часы Apple Watch 7 могут стать хорошо продуманным подарком. Они будут напоминать любимому часы ваших встреч, а с помощью многофункциональности позаботится о его здоровье. Ощутите совместно пульс жизни!

4. Запечатлейте совместные моменты - Несмотря на глобальную цифровизацию, распечатанные фотографии не теряют своей актуальности. Фотоаппарат мгновенной печати Instax Mini 11 позволит вам мгновенно запечатлеть момент и распечатать. Благодаря вертикальной и горизонтальной съемке, функции «селфи» и интенсивности цвета, вы получите фотографии высокого качества. Отметим, что фотоаппарат представлен в различных цветовых вариантах.

5. Пусть ритмы любви сопровождают вас повсюду - Иногда громкость смартфонов бывает недостаточной для прослушивания музыки. Именно поэтому вы можете подарить любимому человеку портативную акустику JBL Charge 5, которую он сможет взять с собой в любую точку мира. Благодаря долгой автономной работе, этот подарок сохранит гармонию любви во время ваших путешествий. Как говорят в народе: «Музыка проигрывает только любви. Но любовь — это тоже музыка».

6. Добавьте веселья в отношения - В последние годы, когда речь заходит о развлечениях, электросамокат - одно из первых, что приходит на ум. Электросамокат Xiaomi Mi может стать хорошим подарком для тех, кто ценит как спортивный, так и классический стиль. Ваша вторая половинка может взять его с собой куда угодно, легко сложив. Этот электросамокат имеет 3 скоростных режима. В режиме «Пешеход» скорость самоката достигает 5 км/ч, в режиме «Стандарт» - 15 км/ч, а в режиме «Спорт» - 20 км/ч. Любителям скорости точно понравится данный подарок.

7. Оставайся всегда красивой в глазах возлюбленного - В холодные зимние дни фен Dyson развеет волосы твоей возлюбленной словно весенний ветерок. С помощью фена с 4 насадками вы сможете ухаживать за волосами даже на самой низкой температуре. Какой даме не понравится такой подарок?

8. Подари ему уход за лицом - Выглядеть ухоженно и опрятно – важно не только для женщин, но и для мужчин. Вы можете выразить свою любовь и внимание своему «принцу на белом коне», подарив ему то, что он будет часто использовать. Электробритва Braun станет хорошим выбором как для сухого, так и для влажного бритья. Его кожа будет оставаться чистой и гладкой, а сердце – с вами.

9. Облегчите жизнь ей и себе - Конечно, в настоящей любви каждое доброе слово – это большой подарок. Однако и робот-пылесос Xiaomi, который сможет облегчить повседневную жизнь, станет неплохим подарком. Пылесос, работающий на минимальной громкости, не нарушит ваш комфорт. Таким образом, она сможет уделять больше времени себе и вам.

10. Берегите тепло ваших чувств - Даже при холодной погоде вы сможете сохранить теплоту ваших чувств. Для этого есть электрическое двуспальное одеяло Microfiber. Это одеяло добавит мягкости атмосфере, пока вы будете сидеть перед телевизором и пить чай. Подарите любимому человеку мягкость.

В сети Kontakt вы найдете подарок, соответствующий вашему вкусу и бюджету из 30.000 видов продукции.

Подробную информацию можно получить на официальных страницах сети и на сайте kontakt.az, а также обратившись по номеру *6060. Ближайший магазин сети можете найти здесь.