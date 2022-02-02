Закир Султанов: «Я собирал взятки и передавал в служебном кабинете министру Абульфазу Гараеву»
Обнародованы показания, данные в суде бывшим начальником Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закиром Султановым. По словам бывшего чиновника, большую часть присвоенных денег он передавал экс-министру культуры Абульфазу Гараеву. Закир Султанов неоднократно требовал доставить в суд и допросить Абульфаза Гараева, но суд эти ходатайства отклонил. Об этом сообщает Lent.az.
Согласно показаниям Султанова, он был назначен на должность в 2006 году по предложению Абульфаза Гараева. Лично знакомы они еще с 2005 года. Султанов утверждает, что, будучи в должности начальника, он лишь контролировал реализацию проектов и не вмешивался в финансовую часть. В декабре 2014 года была создана Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и Султанов был назначен ее главой.
«В 2015-2020 гг. в Минкультуры было проведено большое количество тендеров. По поручению министра я организовывал так, чтобы в тендерах побеждала компания знакомого министра по имени Шамхал. По договоренности с Шамхалом после победы в тендере он возвращал мне 20 процентов в виде отката. В 2018 году эта сумма составила 900 тысяч манатов. По поручению министра культуры 700 тысяч манатов я передал ему в служебном кабинете, а 200 тысяч оставил себе.
Согласно договору о строительстве Государственного музея ашугского искусства, было получено 533 тысячи манатов, а по договору о строительстве и ремонту Дома культуры в Товузском районе – 218 тысяч манатов. Из общей суммы в 751 тысячу манатов 600 тысяч я передал Абульфазу Гараеву в его служебном кабинете.
От проекта по ремонту Дома культуры в Масаллы нам осталось 300 тысяч манатов, из которых 240 тысяч я передал министру. При ремонте дома Мирахмед хана в Ленкорани было получено 200 тысяч манатов, из которых 160 тысяч я передал министру. В течение пяти лет при ремонте усыпальницы «Аллах-Аллах» в Барде было получено 450 тысяч манатов, из которых министру было передано 360 тысяч.
Со строительства нового здания, связанного с Азербайджаном, в Дербенте было получено 255 тысяч манатов, из которых 200 тысяч было отдано Гараеву. Еще 60 тысяч манатов министру было передано со строительства музыкальной школы в поселке Расулзаде. 192 тысячи министр получил от реализации другого крупного проекта», - сказал Султанов.
Отметим, что Закир Султанов был задержан по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на охрану и реконструкцию культурных и исторических памятников. На протяжении долгих лет haqqin.az писал о коррупционной деятельности З.Султанова, в частности о его роли в уничтожении архитектурных зданий в старом Баку. З.Султанов, вступая в сговор с высокопоставленными чиновниками и главами исполнительной власти, выводил из реестра архитектурные здания, находящиеся под охраной государства, уникальные строения, которые затем шли под снос и возведение новостроек.
Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы.