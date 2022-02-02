Нефть побила семилетний рекорд

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу после скачка накануне, передает Interfax.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро в пятницу составляет $91,56 за баррель, что на $0,45 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $90,92 за баррель, что на $0,65 (0,72%) выше итогового значения сессии в четверг. Котировки WTI превысили отметку в $90 за баррель впервые с октября 2014 года.