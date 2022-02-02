Впервые в Азербайджане: компания по управлению недвижимостью удостоена сертификата ISO 41001:2018
Компания Facility Management Group (FMG) объявила о получении сертификата ISO 41001:2018 Системы управления объектами недвижимости. Сертификат получен 21 декабря 2021 года и свидетельствует о том, что в компании создана и внедряется система менеджмента в соответствии с положениями стандарта Международной организации по стандартизации.
Следует отметить, что FMG является первой и единственной компанией в Азербайджане, получившей сертификат ISO 41001:2018. В СНГ только семь компаний обладают этим сертификатом, и среди них нет компаний, работающих в сфере недвижимости.
Управление объектами недвижимости (FM) объединяет несколько дисциплин, влияющих на эффективность и производительность экономики общества, сообществ и организаций, а также способы взаимодействия людей с искусственной средой. FM влияет на здоровье, самочувствие и качество жизни большей части общества и населения мира посредством услуг, которыми оно управляет и которые предоставляет.
В условиях глобальной конкуренции организациям и провайдерам FM услуг необходимо общаться между собой и с заинтересованными лицами (пользователями), используя общие принципы, понятия и термины.
Преимущества стандарта ISO 41001:2018 включают:
- повышение производительности труда, безопасности, здоровья и благополучия;
- улучшение обмена информацией о требованиях и методологиях между общественностью и организациями частного сектора;
- повышенная эффективность и результативность, тем самым повышенная рентабельность организации;
- улучшенная согласованность обслуживания;
- предоставление общей платформы для всех типов организаций.