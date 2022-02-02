Впервые в Азербайджане: компания по управлению недвижимостью удостоена сертификата ISO 41001:2018

Компания Facility Management Group (FMG) объявила о получении сертификата ISO 41001:2018 Системы управления объектами недвижимости. Сертификат получен 21 декабря 2021 года и свидетельствует о том, что в компании создана и внедряется система менеджмента в соответствии с положениями стандарта Международной организации по стандартизации.

Следует отметить, что FMG является первой и единственной компанией в Азербайджане, получившей сертификат ISO 41001:2018. В СНГ только семь компаний обладают этим сертификатом, и среди них нет компаний, работающих в сфере недвижимости.