Украина нашла альтернативу российскому газу

Украина договорилась со Словакией об увеличении поставок газа из Европы. Об этом сообщает словацкий газотранспортный оператор Eustream, передает «Газета.ру».

«В результате переговоров Eustream временно изменит всю транспортную мощность в пункте выхода «Будинце» (42 млн кубометров в сутки) на фиксированную в зимний период (до конца первого квартала 2022 года)», — говорится в сообщении Eustream.

Отмечается, что такой режим будет действовать до конца отопительного сезона, после чего мощности в «Будинце» вернутся к прежним показателям: 27 млн кубометров газа в сутки и 15 млн кубометров газа в сутки с прерываемой пропускной способностью.

По данным газеты «Коммерсантъ», Украина пока и близко не использует доступную ей на данный момент мощность импорта газа. За январь 2022 года через пункт «Будинце» было поставлено лишь 14,5 млн кубометров топлива.