Эйнулла Фатуллаев 11:08

Встреча президента Ильхама Алиева с азербайджанской молодежью проявила новую систему взаимоотношений между государством и обществом. Новый образ азербайджанского лидера, его яркая и смелая, с точки зрения смысловой структуры, программная речь, равный и непосредственный диалог с общепризнанным в каждом обществе носителем нигилистической культуры - молодежью - констатация закономерного демонтажа патерналистского государства. Высшей точкой политической реформации и стал переход к непосредственной демократии, который выражается в прямом и непосредственном диалоге президента со всеми слоями общества. Власть и президент стали доступны гражданину. Они стоят близко. И к ним можно даже прикоснуться…

Алиев завершает качественную трансформацию государства, власти и политического режима в стране. Меняются средства и методы осуществления политической власти. Впервые на постсоветском пространстве политик, находящийся на вершине пирамиды власти и обладающий всей полнотой власти, сам предлагает идею совершенствования исполнительной вертикали. Алиев предложил обществу новую управленческую модель – горизонталь власти с превалированием централизации. По сути, это суровое требование нового времени, хотя прежняя концептуальная модель и была объективно востребована в условиях надвигавшейся на Азербайджан «оранжевой революционной чумы», превратившей целые самодостаточные государства в прах и низвергнувшей их в ад бесконечных гражданских войн… Преждевременная децентрализация и деолигархизация, безусловно, разрушили бы иммунную систему азербайджанского государства. Однако впоследствии Алиев отказался не только от реакционно-догматического крыла, но и от навязанной этими носителями некритичного, тоталитарно-партократического мышления идейной концепции. Подлинная реформа системы власти, переход к горизонтали власти начался за год до начала второй карабахской войны. По большому счету, Алиев предложил новый общественный договор, когда государство начало возвращать к жизни не только сами гражданские институты, но и суверенные права этим институтам. Впервые за пятнадцать лет в Азербайджане был сформирован парламент с демократическим лицом – в стены законодательного органа вместе с духом законотворчества вернулось свободомыслие и право на самоизъявление. Окрыленные критическим мышлением депутаты заговорили об ответственности и подотчетности правительства. Политическая жизнь страны впервые за долгие десятилетия заполнилась динамикой изменения и событийностью. А на страницы средств массовой информации вернулась долгожданная критика правительства, высших чиновников, внешней и внутренней политики страны. В завершение нефтяной эпохи и накануне четвертой промышленной революции, о которой столь увлеченно и страстно говорил президент на встрече с молодежью, Алиев предложил обществу новые принципы и правила государственного управления. Отказавшись от этатизма, президент предложил новую идейно-ценностную основу азербайджанской власти, которая уже сегодня держится на двух столпах: меритократии и эгалитаризме. Вместе с ушедшей в историю суверенной демократией над обломками трайбократической исполнительной вертикали словно в произведениях британского социолога Майкла Янга стала возвышаться молодая меритократическая элита: НЭП и возрождение экономики доверили одному из лидеров интеллектуальной элиты Микаэлу Джаббарову, борьбу со средневековой тьмой мардановской – мракобесием в образовании - самородку и бессребренику Эмину Амруллаеву, очистку авгиевых конюшен в традиционном коррупционном ведомстве соцзащиты – технократу Сахилю Бабаеву… У руля внешнеполитического ведомства встал еще один яркий представитель новой элиты Джейхун Байрамов… Конечно же, в ряду новых членов правящей команды сложно не заметить интеллигентное лицо достойного министра Фарида Гаибова. И лицо власти стало интеллигентным…

С приходом новых людей в кабинеты власти рухнул непотизм и фаворитизм, взращенный трайбобюрократией – новая идейно-ценностная основа власти обусловила принцип управления избранных президентом способных людей. Родственные связи, местничество, мздоимство и лихоимство сгорели в кострах отрицания бюрократии вчерашнего дня! Президент изменил социальную ткань государственной власти благодаря второму системному подходу – концепции эгалитаризма, то есть идейной установке по созданию нового общества с равными социальными и гражданскими правами. Именно поэтому политика реформирования госсистемы подошла к третьей ветви власти – судебной, гарантирующей в любом обществе социальную справедливость. Как это ни парадоксально, но горизонтализация системы власти позволила президенту успешно завершить грандиозную задачу своей политической миссии – Азербайджан одержал блестящую победу в двухвековой борьбе за целостность своей территории. Алиев спокоен за тыл, за экономику, за социально-политическое развитие страны, ибо вверил управленческий аппарат в руки команды способных и талантливых единомышленников, вступивших в жесткую борьбу не за заводы, газеты и пароходы, а за строительство правового государства и либерального общества. На постсоветском пространстве нет второго такого политика как Алиев, который может так системно анализировать и тонко чувствовать мировую политическую конъюнктуру. Далекий от политического сентиментализма Алиев – прагматик и реалист до мозга костей, и он осознает, что стоит во главе не региональной супердержавы, а маленького государства в условиях хрупкой стабильности глобальной и региональной системы безопасности. И поэтому президент выбивает почву из-под ног потенциальной «пятой колонны». Которая ориентируется не на источник азербайджанской власти, а на идеологии экспансионизма. Будь то Север или Юг, Запад или Восток, западничество или славянофильство… В последнее время, и особенно на встрече с молодежью азербайджанский президент часто озвучивал очевидную для него и для многих в мире тревожную реальность – мир изменился, он больше не прежний, навевая мысль о закономерности трансформации и самого Азербайджана. Сокровенная мечта Алиева – не только самому устоять, ибо после него проклятая бездна, но и удержать вместе с собой страну. Ведь он устоял в 2005 и 2013 годах, и удержал страну… От революций и потрясений, которые ведут не к смене формации, а к распаду общества и государства, ибо в мнимом конце истории постлиберальный мир достиг высшей ступени развития общества.

Постлиберальные революции вызываются необходимостью и требованием общества смены элит, которые не готовы к качественной трансформации. Алиев же сам предложил обществе эволюционную трансформацию. О чем он долго рассуждал на встрече с молодежью. И в отличие от абсолютного большинства современных национальных лидеров, канонизированный после исторической победы в Карабахе Алиев пользуется консолидированной поддержкой всех слоев общества. И в силу естественного политического развития в стране нет и не может быть политика и личности сопоставимой по своему масштабу и способностям президенту, который на протяжении 17 лет правления перманентно и успешно противостоял глобальным державам, могущественным плутократиям, необольшевизму и новым мировым угрозам и вызовам. Именно этим и объясняется сосуществование концепции несменяемости лидера нации с новой либеральной идейно-ценностной системой власти. Алиев – сценарист исторического процесса на Южном Кавказе… Он в когорте лидеров, которые могут пойти и против исторической закономерности. Алиев – блестящий стратег, который видит и чувствует тенденции развития.