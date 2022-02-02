В Еврокомиссии заявили, что запуск «Северного потока-2» будет зависеть от поведения России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила, что от позиции России, оказывающей «военное давление» на Украину, «будет зависеть» запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом она заявила в интервью газетам Les Echos и Handelsblatt.

При этом глава Еврокомиссии считает, что газопровод «нельзя исключать из санкционного списка», сообщает ТАСС.

В то же время фон дер Ляйен не ожидает трудностей с поставками российского газа в страны Евросоюза, поскольку, заверила она, «Газпром» выполняет свои договорные обязательства.

Тем временем отбор российского газа европейскими потребителями по украинскому направлению снижается четвертый день — после 107 млн кубометров 1 февраля, 91 млн кубометров 2 февраля, 82 млн кубометров 3 февраля — заявка на 4 февраля составляет уже 70 млн кубических метров, отмечает Интерфакс.

«Северный поток-2», который проложен по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода — 55 млрд кубометров газа в год.