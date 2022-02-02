Standard & Poor's подтвердило рейтинг Kapital Bank

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's определило прогноз по рейтингу Kapital Bank как «стабильный» и подтвердило на уровне «BB-/B». Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

По данным агентства, оценка экономических и отраслевых рисков Азербайджана находится на уровне 9. По этой причине тенденции по указанным рискам остаются стабильными. В настоящее время многие государства, предприятия и отрасли хозяйства по всему миру разрабатывают стратегические процедуры для ограничения негативного экономического воздействия COVID-19.