МЧС Азербайджана продолжает выполнять задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили в ведомстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 53 случаям возникновения пожаров, 4 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и 1 самоубийству. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 10 человек, в том числе и Айтен Фарзалиева, которая пыталась броситься в воду в Приморском национальном парке.