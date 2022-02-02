В Баку в ДТП перевернулся автомобиль, а водитель скрылся
На пересечении улицы Анвара Гасымзаде и проспекта Азадлыг в Насиминском районе Баку произошло ДТП, передает АПА.
Автомобиль Hyundai, двигавшийся на высокой скорости, врезался в Mercedes, управляемый Халидом Асадовым. В результате столкновения Hyundai перевернулся. Пассажир Mercedes Закир Асадов заявил, что водитель автомобиля Hyundai проехал на красный свет светофора.
Отмечается, что водитель и пассажир Hyundai скрылись с места происшествия. На место прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Причины происшествия расследуются.