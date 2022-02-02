Израиль и Бахрейн подписали договор о военном сотрудничестве

Министр обороны Израиля Бени Ганц и глава Миноборооны Бахрейна Абдалла бен Хасан ан-Нуайми подписали Меморандум о взаимопонимании в военной сфере, сообщает пресс-служба Министерства обороны Израиля.

Документ предусматривает развитие сотрудничества между двумя странами в области разведки, в военной и промышленной сферах.

«Сегодня мы достигли новых высот в израильско-бахрейнских отношениях благодаря состоявшимся важным встречам и подписанию исторического меморандума о взаимопонимании. Мы опираемся на новаторские Авраамовы соглашения и углубляем связи между нашими странами», - приводит пресс-служба слова израильского министра.

Ганц выразил надежду, что подписанное соглашение будет способствовать безопасности обеих стран и стабильности в регионе.