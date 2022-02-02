Сборщики металлолома незаконно проникли на заминированные территории

Задержаны лица, незаконно проникшие на освобожденные территории, сообщили журналистам в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники Тертерского районного отдела полиции задержали троих жителей Бардинского района, проехавших на автомобиле на деоккупированные территории объездными путями вне контрольных постов.

Отмечается, что эти лица собирали металлолом на территориях, которые полностью еще не разминированы и поэтому считаются опасными для посещения.

Задержанные были доставлены в районный отдел полиции. Собранные в отношении них материалы направлены в суд. Решением суда каждый из них приговорен к 10 дням административного ареста.