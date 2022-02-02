Мощная кибератака на нефтяные терминалы в Европе

Нефтяные терминалы в портах нескольких стран на западе Европы подверглись масштабной кибератаке. Атака привела к перебоям в работе нефтяных терминалов, передает Укринформ со ссылкой на AFP.

Хакеры заблокировали несколько нефтяных объектов в портах Бельгии, включая Антверпен, который является вторым по величине портом в Европе после Роттердама. Среди пострадавшей портовой инфраструктуры – центр торговли нефтью Амстердам - Роттердам - Антверпен, а также терминал SEA-Tank в Антверпене.

«Произошла кибератака на разные терминалы, некоторые терминалы были заблокированы», – сказала Джелле Вриман, старший брокер компании Riverlake в Роттердаме. «Их программное обеспечение атакуют, и они не могут обрабатывать баржи. По сути операционная система не работает», - отмечается в сообщении.

Факт атаки также подтвердил Европол. "На данном этапе расследование продолжается и находится на чувствительной стадии", - сказала представитель пресс-службы Европола Клер Жорж.