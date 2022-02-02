Генпрокуратура заявила об аресте лжежурналиста

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о задержании мужчины, который, представляясь журналистом, вымогал деньги у чиновников.

Сообщается, что Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело оперативно-розыскные мероприятия на основании информации, поступившей в связи с тем, что Гаджиев Байрам Назим оглу, представившись журналистом, потребовал от директора учреждения здравоохранения определенную сумму за то, чтобы удалить со страниц Sizintv.az и Vətəndaş Bayram Hacıyev, зарегистрированных им в соцсети Facebook, и с видео-платформы YouTube недостоверную информацию о враче и больше не распространять такие публикации.

В ходе этих мероприятий Б.Гаджиев был задержан при получении на территории Наримановского района Баку 2000 манатов от руководителей других медучреждений с теми же намерениями.

По указанным фактам 3 февраля 2022 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, Б.Гаджиев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 182.2.2, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.