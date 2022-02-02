В канализации Нью-Йорка нашли загадочные варианты COVID

Как минимум четыре ранее неизвестных варианта SARS-CoV-2 ученые под руководством специалистов Миссурийского университета обнаружили в сточных водах Нью-Йорка. Подробности они изложили в статье в журнале Nature Communications, передает издание «Газета.ру».

Согласно информации, сбор проб сточных вод Нью-Йорка велся с лета 2020 года. В пробах за 2021 год исследователи обнаружили варианты вируса с мутациями, нехарактерными ни для одних из известных вариантов. Все мутации касались одной и той же области генома вируса.

«Мы до сих пор не знаем, откуда взялся вариант«омикрон», но он должен был откуда-то появиться. Новые варианты появляются повсюду, включая «омикрон», который в конце концов попал в общую популяцию и посеял хаос. Мы думаем, что эти необычные мутировавшие образцы могут стать основой для появления нового варианта, опасного для человека», - говорится в статье.