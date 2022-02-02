Кому из онкобольных можно вакцинироваться: отвечает специалист-эксперт Минздрава

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения онколог Азад Керимли рассказывает в интервью о ситуации с онкозаболеваниями в Азербайджане, о методах лечения онкобольных, а также о том, можно ли делать больным, завершившим курс противоопухолевого лечения, прививки от COVID-19.

Ежегодно 4 февраля начиная с 2005 года в мире отмечается Всемирный день борьбы против рака. Этот день учрежден Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме. Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных его признаков является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае их раннего выявления и надлежащего лечения.

- Сколько сейчас в Азербайджане зарегистрировано онкобольных?

- К сожалению, как во всем мире, так и в Азербайджане растет количество больных онкологическими заболеваниями. Согласно отчету за 2020 год, в стране было зарегистрировано 54 тысячи 403 онкобольных. В целом в 2020 году у 11 595 человек была зарегистрирована первая стадия заболевания. Из них 4 575 онкобольных находились на первой и второй, 3876 - третьей, 3144 - четвертой стадии заболевания.

Однако необходимо смотреть на демографические показатели: увеличение числа раковых заболеваний идет практически в ногу с ростом населения страны. Там, где повышается плотность населения, растет статистика не только онкозаболеваний, но и других болезней. Если сравнить со статистическими данными соседних стран, то можно сказать, что в нашей республике не так уж и много больных раком.

- Какова ситуация с выявлением случаев онкологических заболеваний в Азербайджане?

- В настоящее время ситуация с выявлением случаев онкологических заболеваний очень хорошая. Так, если в 2016 году количество онкобольных, которые живут с новообразованиями около пяти и более лет, составляло 17 тысяч 166 человек, то в 2020 году этот показатель составлял 19 тысяч 766 человек.

Наличие передового медицинского оборудования, внедрение современных методов лечения, использование лечебных протоколов оказали существенное влияние на выздоровление и улучшение состояния больных. Онкобольным следует обращаться к врачу на начальной стадии заболевания, что значительно увеличит вероятность исцеления при некоторых формах рака.

- Каковы основные причины возникновения рака и онкологии?

- В росте числа онкобольных основную роль играют проблемы экологии, режима питания, качества продуктов питания, повышение уровня облучения и радиации в связи с внедрением новых технологий.

- Хотелось бы узнать о методах лечения онкобольных…

- Национальный центр онкологии работает на основе современных протоколов (европейский, американский). Поэтому после подтверждения диагноза пациента проводится онкологический консилиум. Это совещание трех врачей (хирург, химиотерапевт, радиолог), которое проводится с целью выработать оптимальную тактику и стратегию лечения конкретного пациента. Консилиум анализирует все данные анализов и исследований, а также историю болезни и другие важные сведения. На онкологическом консилиуме может решаться вопрос о методах лечения, выборе препарата, изменении уже назначенного лечения. В Национальном центре онкологии и в других медицинских учреждениях тактику лечения онкологических больных устанавливает консилиум.

Согласно скрининговой программе проводятся профилактические медицинские обследования по онкологическим заболеваниям.

Поверьте мне, не стоит бояться слова «рак», ввиду того, что на начальной стадии заболевание излечимо. Считаю важным проведение профилактических мер для предотвращения болезни. При этом рак – это такое заболевание, от которого никто не застрахован, и среди людей бытует мнение, что при диагнозе онкология можно ставить крест на своей жизни. Но это вовсе не так. На самом деле есть немало людей, которые живут с этим диагнозом несколько десятков лет. Чтобы предостеречь себя от этого заболевания, раз в год нужно проходить обследование у врача. К сожалению, во всем мире об онкологии узнают, когда болезнь прогрессирует и переходит уже в III-IV стадии.

- Можно ли онкобольным делать прививку от COVID-19?

- Диагноз «рак» боится услышать каждый человек вне зависимости от возраста, достатка и положения в обществе, однако есть более опасные заболевания, чем онкология. Коронавирус все еще свирепствует во всем мире, в том числе и в нашей республике. В настоящее время во всем мире проводится массовая вакцинация населения. Процесс вакцинации в нашей стране признается в мире в качестве одного из самых успешных.

К сожалению, порой необоснованные мнения, высказанные в социальных сетях некоторыми «экспертами», сбивают людей с толку. Считаю, что граждане должны следовать рекомендациям специалистов, представляющих официальные органы здравоохранения. Если мы хотим избавиться от стремительно распространяющегося вируса, то должны принять активное участие в процессе вакцинации.

Что касается вопроса о вакцинации лиц, у которых есть онкологическое заболевание, то хочу отметить, что онкобольных, недавно перенесших операцию или находящихся в раннем послеоперационном периоде, - вакцинировать нельзя. Вакцина также не рекомендуется для онкобольных, проходящих химиотерапию или находящихся в настоящее время в отделении лучевой терапии. Онкобольным, завершившим курс противоопухолевого лечения, можно делать прививки от COVID-19. Помимо этого, онкобольным, которые длительное время состоят на учете, следует пройти вакцинацию от COVID-19.