Азербайджан и Иран создают коридор Персидский залив - Черное море

Сафари сообщил, что переговоры о заключении Соглашения о коридоре Персидский залив — Черное море между Ираном, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Болгарией и Грецией продолжаются. Очередной их раунд планируется провести в Софии в апреле-мае, когда текст соглашения будет готов для подписания.

«Идет неформальная подготовка с послами стран-участниц соглашения в Тегеране и других соответствующих столицах, так что, даст Бог, вскоре мы увидим появление важного транспортного коридора с различными маршрутами для облегчения торговли между странами региона и внешним миром», — приводит слова Сафари Iran.ru.

Он подчеркнул, что «недавно в сотрудничестве с Азербайджаном и Грузией была реализована пилотная программа по переброске грузов из Ирана к Черному морю».

Новый транспортный коридор, который свяжет Персидский залив с Черным морем через Иран, Азербайджан и Грузию, был запущен в тестовом режиме в декабре 2021 года. В рамках транзитного маршрута из Ирана в течение четырех месяцев отправляются пилотные грузы для доставки иранских товаров в Азербайджан через границу в Астаре, а также в страны Восточной Европы через порты Грузии на Черном море.