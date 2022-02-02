Террористы вновь атаковали Пакистан
«На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан 13 террористов были ликвидированы и семь военнослужащих погибли в результате атак на два лагеря военизированного формирования Пограничный корпус Пакистана». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью министерства обороны страны.
Силы безопасности отразили обе атаки, произошедшие накануне поздно вечером в округах Панджгур и Нушки провинции Белуджистан. В результате нападений были ликвидированы четыре террориста и погиб один военнослужащий.
«После отражения атак силы безопасности провели операции по зачистке и поимке террористов, скрывающихся в этих районах. В округе Нушки силы безопасности наткнулись еще на пятерых террористов и уничтожили их», – отмечается в заявлении.
Сообщается, что погибли также четверо военнослужащих, включая одного офицера. Помимо этого, четверо террористов были ликвидированы и еще минимум пятеро окружены силами безопасности в округе Панджгур. Операция сил безопасности в этом округе в настоящий момент еще продолжается. В ходе ожесточенного боя погибли трое военнослужащих, в том числе один солдат, о котором сообщалось в первоначальном заявлении. Кроме того, еще четверо получили ранения.
Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная организация «Фронт освобождения Белуджистана».