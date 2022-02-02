Сильный ветер, мокрый снег, туман: что еще обещают синоптики на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер усилится. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 2-4° тепла, днем - 5-7° тепла. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление поднимется с 753 мм ртутного столба ниже нормы до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.