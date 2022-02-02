В Британии предлагают ввести санкции против элиты Казахстана по примеру «списка Магнитского»
Британские политики предлагают ввести санкции по примеру «списка Магнитского» против элиты Казахстана, передает агентство КазТАГ.
«Правительство ввело новый режим антикоррупционных санкций в дополнение к нашим санкциям Магнитского. Они позволяют нам выявлять иностранных коррупционеров, замораживать их активы в Великобритании, запрещать им въезд в Великобританию и ограничивать их доступ к нашим финансовым или юридическим инструментам. Санкции – мощный инструмент, но их нужно использовать. Вот почему правительство должно ввести санкции против казахстанских олигархов, которые систематически грабили свой народ, чтобы набить собственные карманы», - заявила депутат британского парламента Маргарет Хэдж на дебатах относительно январских событий в Казахстане.
Она призвала Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении ряда представителей казахстанской элиты. «Все они предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству. Детали, которые я предоставлю, ограничены из-за времени, но каждая история шокирует», - добавила Хэдж.
«Список Магнитского» – перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в России и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского, напоминает казахстанское агентство.