«Правительство ввело новый режим антикоррупционных санкций в дополнение к нашим санкциям Магнитского. Они позволяют нам выявлять иностранных коррупционеров, замораживать их активы в Великобритании, запрещать им въезд в Великобританию и ограничивать их доступ к нашим финансовым или юридическим инструментам. Санкции – мощный инструмент, но их нужно использовать. Вот почему правительство должно ввести санкции против казахстанских олигархов, которые систематически грабили свой народ, чтобы набить собственные карманы», - заявила депутат британского парламента Маргарет Хэдж на дебатах относительно январских событий в Казахстане.

Она призвала Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении ряда представителей казахстанской элиты. «Все они предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству. Детали, которые я предоставлю, ограничены из-за времени, но каждая история шокирует», - добавила Хэдж.

«Список Магнитского» – перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в России и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского, напоминает казахстанское агентство.