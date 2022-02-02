В Баку появится еще ряд специализированных центров соцобслуживания

Согласно плану Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 2022 году в Баку будет создано еще пять специализированных центров социального обслуживания, сообщили haqqin.az в министерстве.

Два из них будут предоставлять услуги социальной реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья.

Также планируется создать Центр профилактической работы с семьями, оставившими детей без надзора, и Центр реинтеграции для предупреждения попадания детей в детские учреждения.