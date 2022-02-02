Ильхам Алиев принял делегацию во главе с еврокомиссаром по энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с комиссаром Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, передает официальный сайт главы государства.