Уже совсем скоро стартуют Олимпийские игры в Пекине, обещающие стать самыми непредсказуемыми, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, ведь любой спортсмен, который сдаст положительный тест на COVID-19, лишится шансов побороться за олимпийскую медаль. Тем не менее эксперты американской компании Gracenote сделали прогноз на медальные шансы всех участников предстоящей Олимпиады.

На первое место аналитики поставили команду Норвегии, считая, что она завоюет в столице Кита 44 медали, из которых 21 награда будет золотой. По 30 медалей эксперты прогнозируют для сборных Германии и Олимпийского комитета России, но при этом немцам отдают на одна золотую медаль больше – 11 против 10. Североамериканские сборные США и Канады должны, по мнению Gracenote, заработать в Пекине по 22 медали, причём американцам отводят 7 золотых наград, а канадцам – только 6.