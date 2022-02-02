В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана, за последние 20 дней были задержаны 40 человек, вовлеченных в сбыт наркотиков, из незаконного оборота изъято 60 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 5 000 таблеток, содержащих психотропные вещества, сообщили в МВД.

Оперативные мероприятия проведены в Апшеронском районе, городах Сумгаит, Гянджа, Ленкорань и Мингячевир, а также в Масаллинском, Астаринском и Имишлинском районах.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, в отношении всех задержанных по подозрению в торговле наркотиками решением суда применена мера пресечения в виде ареста.