Россия и Китай провозгласили новую эпоху международных отношений

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине подписали совместное заявление, провозглашающее переход международных отношений в новую эпоху, говорится на сайте Кремля, передает Lenta.ru.

В своем заявлении лидеры двух стран, в частности, отметили, что в настоящее время мир переживает масштабные перемены, в том числе развитие многополярности, усиление экономической глобализации и взаимозависимости государства, а также рост культурного многообразия.

Кроме того, главы России и Китая подчеркнули, что обе страны имеют «глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития», и призвали ряд государств отказаться от попыток навязывать миру свои демократические стандарты путем создания «узкоформатных блоков и ситуативных альянсов».

«Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире», - говорится в документе.