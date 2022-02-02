Украинский лоукостер откроет рейс в Гянджу

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Рейсы будут открыты в летней навигации 2022 года. Об этом заявил коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора, сообщает Avianews.com.

Киев - Гянджа станет вторым по счету рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

"Мы считаем, что этот регион Азербайджана незаслуженно обделен вниманием. Поэтому в наших планах полеты в Гянджу как из Киева, так и из Одессы", — отметил Джиджора.

Лоукостер еще не открыл продажу билетов, но уже ведет подготовительную работу для старта маршрута.