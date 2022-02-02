Оппозиция Армении капитулировала еще до выборов

Оппозиционные фракции парламента Армении "Честь имею" и "Армения" не будут участвовать в выборах президента республики, которые пройдут в марте.

«Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов. Фракции «Армения» и «Честь имею» приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах», — говорится в заявлении оппозиционных фракций, которое цитирует Интерфакс.

Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. С 1 февраля обязанности президента исполняет спикер парламента Ален Симонян. Кандидатом на пост президента от партии власти стал бывший советник первого президента Армении Левон Тер-Петросяна, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян. Внеочередные выборы, как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне, пройдут в марте.