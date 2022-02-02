В Сети распространились кадры, на которых видно, как мародёры в Казахстане выносят вещи и продукты из торгового центра Magnum во время беспорядков в Алматы.

Запись камерами видеонаблюдения была сделана 7 января.

«Мародеры разграбили 15 магазинов сети Magnum, не оставив ничего на полках и прилавках. Еще 11 были разграблены частично. Три магазина были еще и разгромлены: уничтожено торговое оборудование, витрины, мебель, техника. Общая сумма ущерба - 11 млрд тенге ($25,3 млн)», - об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на торговую сеть.