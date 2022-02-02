Китай поддержал российские требования о нерасширении НАТО

Россия и Китай опубликовали совместное заявление в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. В документе, который носит программный характер, указывается, что обе страны выступают против расширения НАТО. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств», — говорится в заявлении.

Кроме того, Китай поддержал выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе.