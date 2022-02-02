В Сумгаите в ходе спецоперации задержан Расим Мамедов, представлявшийся председателем общественного объединения «Коалиция общественного контроля». Издание Musavat.com представило кадры его задержания полицейскими в черных масках.

Согласно информации, Мамедов задержан на основании жалоб граждан. Информации о содержании этих жалоб нет. Но можно предположить, что речь идет о мошенничестве - Расим Мамедов, представляясь «общественным контролером», занимался «разрешением» скандалов, мошенничеством и рэкетом.

Его сестра, Наиля Мамедова, была директором средней школы №187 в поселке Маштага. Мамедова в дни строгого карантина организовала вечеринку с участием многочисленных гостей по случаю своего дня рождения. Видео, снятое с этого мероприятия, широко распространилось в соцсетях, что привело к отстранению ее от должности директора.