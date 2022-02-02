Ирак передал США сведения для ликвидации лидера «Исламского государства»

Армия Ирака передала международной коалиции во главе с США сведения, позволившие ликвидировать главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Курейши в сирийском Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь Командования вооруженными силами Ирака генерал Яхья Расул.

«Операция по ликвидации... Аль-Курейши была осуществлена после того, как Национальная разведывательная организация Ирака сообщила коалиции его местонахождение, передала точные сведения, позволившие ликвидировать террориста», - отметил Расул, передает Anadolu.

Президент США Джо Байден накануне рассказал в Белом доме об операции по ликвидации Аль-Курейши. Байден отметил, что Аль-Курейши возглавил ИГИЛ после ликвидации в 2019 году главаря этой организации Абу-Бакра Аль-Багдади. Операция была запланирована таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, утверждал президент США. Глава Белого дома сказал, что террорист Аль-Курейши «вел себя трусливо»: «В отчаянии он, не заботясь о жизни близких, решил взорвать не только себя, но целиком весь этаж, где находились дети».