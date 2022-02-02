Экс-министр Армении недоволен: вокруг Пашиняна опасная сверхконцентрация власти

В Армении идет опасная сверхконцентрация власти вокруг премьер-министра Никола Пашиняна, заявил первый министр иностранных дел страны Раффи Ованнисян на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.

Он отметил, что в настоящее время Пашиняну никто не смеет перечить, как политики из его партии, так и независимые аналитики: "Мы вступаем в важный и судьбоносный для нас этап, когда свободное и независимое общество должно бороться за свои права".

Ованнисян обратил внимание на то, что власти угрожают свободе и суверенитету страны, и общество должно встать на защиту этих ценностей.

"Если правление предыдущих властей напоминало феодальное, то сейчас единолично правит один человек, и это в корне неверно, ведь он пришел к власти, декларируя идеи демократии и законности", - добавил Ованнисян.