Американский хакер отключил интернет по всей Северной Корее

Американский хакер P4x заявил, что с начала января 2022 года атаковал серверы Северной Кореи, в результате чего в конце января интернет пропал у всех пользователей страны.

Чтобы осуществить свой план, он нашел уязвимости в северокорейских системах и начал DDoS-атаки на серверы и маршрутизаторы, отвечающие за внутренние интернет-операции.

СМИ утверждают, что получили от P4x записи экрана и анализ интернет-активности Северной Кореи. Это означает, что его история, скорее всего, правдива. Для большинства северокорейцев взлом P4x остался незамеченным. По данным агентства Reuters, лишь менее одного процента жителей Северной Кореи имеют доступ к Интернету.