Эрдоган затронул визит Ильхама Алиева в Украину

"Как мы провели нашу встречу между делегациями в Украине, мы так же должны провести и заседания Совета сотрудничества высшего уровня, а также у нас будет двустороння встреча с господином Путиным, чтобы решить эту проблему между Россией и Украиной, появится возможность сделать это, - заявил президент Турции в беседе с журналистами на борту самолета после визита в Киев. - ...у нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Шаги, которые необходимо предпринять, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным, потому что глаза всего мира сейчас здесь", передает ТАСС.

Турецкий лидер заявил, что рассчитывает на участие Анкары в урегулировании ситуации между Россией и Украиной после встречи с Путиным: "Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе, и надеюсь, постараемся внести свой вклад. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Украину, это же сделал и Борис Джонсон. Мы хотим скомпилировать эти визиты позже и сделать соответствующий шаг".