Кремль советует не верить Госдепу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепа США о том, что журналистам следует верить американским властям на слово, передают «Известия».

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов», - сказал Песков.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс попросил журналистов верить на слово правительству США о том, что Россия готовит поддельную видеозапись, на которой будет запечатлено нападение Украины. Как указал Прайс, об этом свидетельствуют рассекреченные данные разведки, которые нельзя обнародовать.