МВД о задержании главы НПО Расима Мамедова

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с задержанием председателя общественного объединения «Коалиция общественного контроля» Расима Мамедова.

В заявлении МВД указывается, что 17 сентября 2021 года Расим Мамедов, явившись в городе Сумгаит в офис ООО «Azmetal», обратился к заместителю директора ООО Рамизу Гусейнову с нецензурной бранью и потребовал, чтобы он вышел с ним во двор здания.

После того как Р.Гусейнов спустился во двор здания, Р.Мамедов неоднократно употребил в адрес Гусейнова нецензурные выражения, затем ударил складчика ООО Сабира Исмайлова по голове мобильным телефоном, нанеся ему различной степени телесные повреждения.

По факту в Сумгаитском городском управлении полиции проведено соответствующее расследование, по результатам которого было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса. 3 февраля Расим Мамедов задержан по подозрению в совершении указанного преступления.