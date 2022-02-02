Еврокомиссар: «Южный газовый коридор» имеет большое значение для энергобезопасности Европы
Евросюз готов сотрудничать с Азербайджаном в вопросе поставок газа на Западные Балканы, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.
«Мы готовы сотрудничать в вопросе поставок энергии на Западные Балканы. Газ играет ключевую роль в отказе от угля и переходе на безуглеродную экономику. Южный газовый коридор имеет большое значение для энергетической безопасности Европы, включая его потенциал для выхода на новые рынки, к примеру Западные Балканы», - написал Вархели в своем Twitter
Вархели принимает участие в 8-м министерском заседании Консультативного совета в рамках ЮГК.
«Сегодня на министерском заседании Консультативного совета ЮКГ в Баку была подчеркнута важность энергетического партнерства с Азербайджаном», – написал еврокомиссар.
At #SouthernGasCorridor Advisory Council ministerial in Baku today, underlining importance of energy partnership with Azerbaijan. Economic and Investment Plan for #EasternPartnership will scale up investments in sustainable energy sector & clean energy transition. pic.twitter.com/pXp6jRtUfW— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 4, 2022