Еврокомиссар: «Южный газовый коридор» имеет большое значение для энергобезопасности Европы

Евросюз готов сотрудничать с Азербайджаном в вопросе поставок газа на Западные Балканы, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

«Мы готовы сотрудничать в вопросе поставок энергии на Западные Балканы. Газ играет ключевую роль в отказе от угля и переходе на безуглеродную экономику. Южный газовый коридор имеет большое значение для энергетической безопасности Европы, включая его потенциал для выхода на новые рынки, к примеру Западные Балканы», - написал Вархели в своем Twitter

Вархели принимает участие в 8-м министерском заседании Консультативного совета в рамках ЮГК.

«Сегодня на министерском заседании Консультативного совета ЮКГ в Баку была подчеркнута важность энергетического партнерства с Азербайджаном», – написал еврокомиссар.