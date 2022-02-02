Сафар Мехтиев, особо подчеркнув деятельность президентов двух стран в формировании отношений между Азербайджаном и Беларусью, построенных на здоровых основах, выразил удовлетворение уровнем взаимного сотрудничества и уверенность в дальнейшем его развитии.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Азербайджане Андреем Равковым.

Выразив согласие Азербайджана на сотрудничество с Беларусью и в таможенной сфере, председатель комитета подчеркнул важность дальнейшего расширения этих связей.

Проинформировав о реформах, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева в направлении эффективной организации таможенного дела в Азербайджане, Сафар Мехтиев отметил, что применяемые новшества создают условия для безопасной, легкой и быстрой реализации международной торговли, упрощения таможенных процедур.

Высоко оценив проводимые под руководством президента Ильхама Алиева реформы в таможенной системе нашей страны, Андрей Равков подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя дружественными странами во всех сферах, в том числе в таможенной сфере, подчеркнул важность взаимодействия, обмена опытом.

На встрече также состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждены перспективы сотрудничества.