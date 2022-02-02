Посольство Азербайджана об армянской провокации в Москве

Посольство Азербайджана в России прокомментировало распространенную в ряде СМИ и соцсетях информацию о незаконной регистрации в Ханкенди армянской компании «Биэйдж бренди компани», участие которой предусмотрено в Международной продовольственной выставке «Продэкспо-2022» 7-11 февраля 2022 года в Москве.

В поступившем в haqqin.az заявлении азербайджанского дипломатического ведомства говорится: «3 февраля 2022 года ответственные дипломаты посольства встретились с профильными руководителями центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». На встрече было отмечено, что распространяемая информация о незаконной регистрации в Ханкенди компании «Биэйдж бренди компани» вызывает обеспокоенность. Была подчеркнута недопустимость участия данной компании в выставке».

В ответ было заявлено, что в представленных «Биэйдж бренди компани» документах компания зарегистрирована по адресу, указанному в Ереване, а на сайте «Продэкспо» отсутствуют какие-либо надписи и символы, отражающие «Арцах» или «Нагорный Карабах». Было отмечено, что на армянском информсайте spyur.am указано, что головной офис данной компании расположен по адресу: «Армения, Арцах (Нагорный Карабах), Степанакерт, ул. Туманяна, дом 50». Последнее обновление на этом сайте датировано 16 марта 2021 года, так что данная информация не отражает текущей ситуации.

Было подчеркнуто, что даны соответствующие поручения по исключению нежелательных ситуаций. Данная информация будет проверена еще раз, и если она подтвердится, данная компания не будет допущена на выставку. Дело находится под особым контролем посольства.