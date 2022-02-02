Саакашвили заявил в суде: мне грозит смерть

Сегодня Тбилисский городской суд проводит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Присутствовавший на процессе экс-глава страны в своем выступлении потребовал обеспечить ему адекватное медицинское лечение, подчеркнув, что в противном случае ему угрожает смерть.

«Уже пять недель ко мне не допускают врачей – в такой период, когда у меня очень сильная слабость, серьезные проблемы, связанные с гипертонией, тяжелая анемия и, исходя из этого, многие другие процессы. В то же время вы прекрасно знаете, что мое состояние ухудшается, я уже несколько раз терял сознание… Если у меня не будет возможности адекватного лечения, это, конечно же, закончится летально», - сказал Саакашвили.

Он также заявил, что к нему не допускают врачей по прямому указанию основателя ныне правящей в стране партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, и выразил уверенность, что в будущем международное правосудие подтвердит его заявление, установив факты бесчеловечного обращения с экс-президентом в тюрьме.