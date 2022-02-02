Наши вышли под 42-м номером - после Аргентины и перед Австрией. Как известно, на церемониях открытия Олимпиад команды выходят по алфавиту страны-хозяйки.

А вот и делегация Азербайджана появилась на стадионе в Пекине.

* * * 16:20

Первой по традиции на арену вышла сборная Греции.

Детали церемонии, как обычно, держат в секрете. Анонсировано, что будут темы экологии и мира во всем мире, само шоу продлится около полутора часов, а его режиссер и продюсер – Чжан Имоу, лауреат Каннского и Венецианского фестивалей, а также трижды номинант премии «Оскар». Он же ставил открытие пекинской летней Олимпиады-2008.

В отличие от Летней Олимпиады в Токио в Пекине на церемонии открытия есть зрители.

* * * 16:00

В Пекине стартовала церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

В ней принимают участие 95 стран, в том числе и Азербайджан. Знаменосцем нашей команды будет фигурист Владимир Литвинцев. Также в церемонии будут участвовать глава азербайджанской делегации, начальник управления международных отношений Национального олимпийского комитета Анар Багиров и тренер Алексей Четвертухин.